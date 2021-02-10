حساب المواطن : إيداع 90 مليار ريال منذ انطلاق البرنامج

المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن سلطان القحطاني أن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الـ 39 لشهر فبراير الحالي بلغ أكثر من 90 مليار ريال سعودي فيما بلغت قيمة التعويضات بأثر رجعي 667 ريالاً.

إيداع حساب المواطن

وبدأت حسابات مستفيدي حساب المواطن في الساعات الأولى من صباح اليوم، استقبال الدفعة الجديدة من الدعم، مع الساعات الأولى من اليوم الأربعاء.

وبحسب النظام المتبع، يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم تقديم الموعد يومًا واحدًا، أو تأخيره يومًا واحدًا إذا ما تصادف مع إجازة رسمية.







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