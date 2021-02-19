حسم مصير مشاركة جانج هيون سو أمام النصر

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن الهلال أصبح مهددًا بفقدان مدافعه الكوري الجنوبي جانج هيون سو في مباراة النصر، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تفاصيل إصابة جانج هيون سو:

وكان الهلال أعلن أمس الخميس أن مدافعه الكوري تعرض لإصابة في العضلة الضامة، وذلك بعد أن شارك بلقاء الهلال والاتفاق أمس الخميس بالجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكرت تقارير صحفية أن جانج هيون سو سيغيب عن الملاعب لمدة 4 أسابيع بسبب إصابته، مما يعني أنه لن يشارك في ديربي الرياض المقبل.

موعد مباراة الهلال والنصر:

جدير بالذكر أن لقاء الهلال والنصر سيقام على ملعب “مرسول بارك” معقل العالمي في الرياض، يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة العشرين من دوري المحترفين.

وأكد الهلال أيضًا أن صالح الشهري سوف يغيب عن مباريات الأزرق لمدة شهر بسبب تعرضه لتمزق في عضلات البطن الجانبية.

وسيغيب صالح الشهري عن مواجهة العالمي أيضًا بسبب الإصابة.

وكان الهلال حقق الفوز أمس الخميس على الاتفاق بثلاثية مقابل هدف، بينما خسر العالمي من فريق القادسية بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ19.

ويحتل الهلال حاليًّا المركز الثاني بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما يتواجد النصر في المرتبة التاسعة.

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