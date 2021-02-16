حسين عبدالغني يُدلي بأقواله أمام لجنة الانضباط

المواطن - مروة نبيل

استدعت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، المدير التنفيذي بنادي النصر، حسين عبدالغني.

الانضباط تستمع لأقوال حسين عبدالغني

وغادر حسين عبدالغني، قبل قليل، مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد استجوابه من قبل لجنة الانضباط حول الاتهامات الموجهة إليه من مسؤولي الشباب ونجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي سيبا.

وأشار حساب “الشرق الأوسط – رياضة” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن حسين عبد الغني دخل خلسة من البوابات الخلفية لمبنى الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكان رئيس نادي الشباب خالد البلطان والبرازيلي سيبا قد حضرا أمام لجنة الانضباط والأخلاق اليوم أيضًا، وتم استجوابهما بشأن هذه الأزمة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعد خالد البلطان أحد العناصر الأساسية في أزمة مباراة النصر والشباب، حيث اتهم المدير التنفيذي لكرة القدم بالعالمي، حسين عبدالغني بتوجيه ألفاظ عنصرية ضد لاعب فريقه، قبل أن يرد عليه في المشادة التي رصدتها كاميرات الناقل التلفزيوني.

الانضباط تُعاقب عبدالغني والبلطان

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف عبدالغني بشكل مؤقت عن مرافقة الفريق الأول، وحرمان خالد البلطان من دخول الملاعب أثناء وقت المباريات لـ15 يومًا، طبقًا للمادتين 149 و152 من اللائحة، لحين إكمال التحقيقات والاستماع للأطراف.

ولفتت لجنة الانضباط والأخلاق في بيانها إلى أن العقوبات الموقعة وفقًا للمادتين 149 و152 من اللائحة، وذلك في قرار قابل للاستئناف، لحين إكمال التحقيقات والاستماع لجميع الأطراف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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