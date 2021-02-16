حسين عبدالغني يُصعد الأزمة مع البلطان وسيبا

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد أزمة جديدة بين المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر حسين عبدالغني ومسؤولي نادي الشباب، بعد الأحداث التي صاحبت مباراة الفريقين.

حسين عبدالغني يُصعد الأزمة:

وذكر حساب “الرياضية عاجل” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن حسين عبدالغني سيرفع دعوى تشهير وإساءة في النيابة العامة ضد رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان، ونجم الفريق الأول، البرازيلي سيبا.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف حسين عبدالغني بشكل مؤقت عن مرافقة الفريق الأول، وحرمان خالد البلطان من دخول الملاعب أثناء وقت المباريات لـ15 يومًا، طبقًا للمادتين 149 و152 من اللائحة، لحين إكمال التحقيقات والاستماع للأطراف.

وكان خالد البلطان قد اتهم حسين عبدالغني بإطلاق كلمات عنصرية ضد لاعب فريقه البرازيلي، قبل أن يُهاجم سيبا المسؤول النصراوي في مقطع فيديو عبر حساب الشباب الرسمي على “تويتر”، وتم حذفه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر والشباب يُعلقان على أحداث المباراة:

وبعثت إدارة العالمي خطابًا رسميًّا إلى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، كما تقدمت بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق، بشأن أحداث مباراة النصر والشباب، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

على الجانب الآخر، قررت إدارة نادي الشباب التقدم بشكوى رسمية ضد إداري النصر بعد الإساءة لنجم الليوث، مؤكدة أن سيبا تعرض لإساءة عنصرية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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