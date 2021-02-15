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حفل شواء يُعد الشباب لمباراة الفتح
الشامخ يواصل برنامجه التأهيلي

حفل شواء يُعد الشباب لمباراة الفتح

2021/02/15
الساعة 11:01 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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حفل شواء يُعد الشباب لمباراة الفتح جانب من مران الشباب - المصدر @AlShababSaudiFC
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 الشباب يستعد لمباراة الفتح:
2 الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بقيادة مدربه كارلوس هيرنانديز، تدريباته الجماعية، مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد الفتح.

الشباب يستعد لمباراة الفتح:

وانطلق مران الشباب اليوم بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة، بقيادة مدرب اللياقة سلطان القنوي، وخصص هيرنانديز التدريبات لتطبيق الجمل الفنية، وأقام تقسيمة تكتيكية خصصها لتطبيق النهج التكتيكي لمواجهة الفتح.

وبعد نهاية الحصة التدريبية الجماعية اليوم، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في حفل شواء برعاية أحد الرعاة، لتحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات خلال الفترة المقبلة، بعد تجاوز النصر برباعية نظيفة في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر، واصل مدافع الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله الشامخ أداء برنامجه التأهيلي بصحبة طبيب النادي، حيث يعمل على إعداده بدنيًّا بشكل جيد قبل عودته إلى التدريبات الجماعية.

الشباب
جانب من مران اليوم – المصدر @AlShababSaudiFC

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ويواجه الليوث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، مساء بعد غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، فيما يتصدر الليوث الترتيب برصيد 38 نقطة.


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