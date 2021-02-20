حقيقة ابتزاز كيم جين سو لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

سعى نادي النصر خلال الفترة الأخيرة، لتوقيع مخالصة مالية مع الظهير الكوري الجنوبي كيم جين سو وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها وسيغيب بسببها حتى نهاية الموسم الجاري.

شروط أمام النصر لاستبدال كيم جين سو بلاعب آخر

وكان جابر الجهني رئيس لجنة الاحتراف بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم قال بأن أي فريق لديه لاعب مصاب إصابة طويلة، يحق له استبداله بلاعب آخر حر وغير مرتبط بأي ناد، شريطة تقديم الفحوصات الطبية والمخالصة المالية للاعب المصاب، من أجل قيد بديله.

وكشفت تقارير صحفية، حقيقة ابتزاز كيم جين سو للعالمي من أجل توقيع المخالصة المالية، حيث ذكرت صحيفة “الرياضية” أن اللاعب الكوري يريد الحصول على 4 ملايين دولار أمريكي للرحيل، وهي تمثل قيمة مستحقاته حتى نهاية الموسم المقبل.

بينما تريد إدارة العالمي منح اللاعب مليوني دولار وهو راتب اللاعب حتى نهاية موسم 2020/2021.

عواقب التأخر في توقيع المخالصة المالية

وفي حال تأخر النصر في توقيع المخالصة المالية مع اللاعب كيم جين سو، فسوف يتأخر العالمي في ضم الصفقة البديلة، حيث يُفكر حاليًا في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني خوان سانشيز مينو لاعب فريق إستوديانتس الأرجنتيني.

يذكر أن كيم جين سو كان تعرض لإصابة في مباراة العالمي والرائد ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وعلى إثرها تبين أنه سيغيب عن الفريق لفترة طويلة، مما جعل الإدارة برئاسة صفوان السويكت تتفاوض معه لإخراجه من قائمة الفريق بالموسم الحالي.

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