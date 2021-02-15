حقيقة اقتراب فابيو مارتينيز من مغادرة الشباب

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحفية، حقيقة اقتراب اللاعب البرتغالي فابيو مارتينيز من مغادرة نادي الشباب، خلال الفترة المقبلة.

أرقام فابيو مارتينيز مع الشباب بالموسم الحالي

ويقدم مارتينيز مستويات جيدة مع الليث بالموسم الحالي حيث سجل 5 أهداف للفريق في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما يُعد عنصرًا رئيسيًا في انفراد الشباب بصدارة دوري المحترفين.

وأفاد “جول” أن مارتينيز لن يغادر الشباب، من أجل الانضمام إلى سبورتينج لشبونة البرتغالي، حيث نفى اللاعب البرتغالي توصله لاتفاق للانضمام لفريق سبورتينج لشبونة.

وكان مارتينيز شارك في لقاء النصر الأخير في دوري المحترفين، الذي انتهى بفوز الشباب برباعية دون مقابل.

وانضم فابيو مارتينيز صاحب الـ27 عامًا قادمًا من نادي سبورتينج براجا البرتغالي على سبيل الإعارة.

مقطع فيديو يُورط سيبا

وفي سياق آخر، أقدم حساب نادي الشباب في موقع “تويتر” على حذف مقطع فيديو كان نُشر أمس الأحد للاعب البرازيلي سيبا وهو يتحدث عن أزمته مع حسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر.

وحول هذا الأمر قال الخبير القانوني عبدالرحمن اللاحم عبر حسابه في “تويتر” إن ما قاله اللاعب البرازيلي عن تلفظ حسين عبدالغني عليه بألفاظ عنصرية يُعد تشهيرًا وفق المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأضاف اللاحم أن هذا الفيديو يُورط سيبا ويُورط أيضًا من نشر مقطع الفيديو حيث يتوجه للجهات القانونية لاتخاذ القرارات حوله.

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