حقيقة تكفل تركي آل الشيخ بصفقتين للشرطة العراقي

المواطن - مروة نبيل

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حسم تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك نادي ألميريا الإسباني، الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية بشأن دعمه لفريق الشرطة العراقي بصفقتين.

تركي آل الشيخ ينفي تكفله بصفقات:

وأشارت تقارير صحافية عراقية إلى أن تركي آل الشيخ تكفل بصفقة جيلمين ريفاس إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرطة العراقي، كما يعتزم التعاقد مع البرازيلي هيلدون أيضًا.

ورد تركي آل الشيخ على هذه التغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “خبر عارٍ من الصحة!”، ونشر آخر مقطع فيديو من أحد البرامج يؤكد دعمه الشرطة العراقي بـ800 ألف دولار لحسم صفقة ريفاس وضم لاعب آخر، ليُعلق قائلًا: “أنا صاحب الموضوع وأقول لك مهو صحيح!”.

وسبق أن لعب نجم أنقرة غوجو التركي الحالي، ريفاس في صفوف فريقي الهلال والاتحاد، وظهر بشكل مميز معهما، فيما يملك هيلدون راموس تجربة رائعة مع التعاون، ووقع مؤخرًا على مخالصة مالية مع فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي.

آل الشيخ رئيسًا شرفيًّا للهلال السوداني:

وأعلن تركي آل الشيخ مؤخرًا عن قبوله الرئاسة الشرفية لنادي الهلال السوداني، واعدًا الجماهير ببذل كل ما في وسعه لتطوير الفريق وتحقيق آمالهم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقام مالك نادي ألميريا الإسباني، بدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السوداني بأكثر من صفقة، كما منح اللاعبين مكافأة مالية لتحفيزهم على تقديم الأفضل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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