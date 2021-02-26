حقيقة وجود أزمة بين جيوفنكو والهلال

المواطن - محمد سمعه

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يبدو أن الأزمات لا زالت تُلاحق نادي الهلال الذي يُعاني من تراجع في النتائج منذ بدء الموسم، كما يُعاني أيضًا من غياب مجموعة من لاعبيه للإصابة.

وكشفت تقارير صحفية، حقيقة وجود أزمة بين الإيطالي سيباستيان جيوفنكو وإدارة الأزرق برئاسة فهد بن نافل وذلك بسبب التأخر في نيل المستحقات المالية.

تصرف جيوفنكو يُضيف الاستقرار على الفريق

وأكدت التقارير على أن جيوفنكو لا يُفكر في فسخ العقد ومغادرة الأزرق بسبب المستحقات المتأخرة، كما أشارت إلى أن هذه الأنباء لا تمت للواقع بصلة.

ويأتي تصرف جيوفنكو ليُضيف استقرارًا على الزعيم، قبل مواجهة الفتح بالجولة الـ21 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء الأحد المقبل.

الهلال يخسر ديربي الرياض

وكان الهلال، خسر من النصر الثلاثاء الماضي بالجولة الـ20 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدف دون رد، ليتجمد رصيده عند 36 نقطة بالمركز الثاني في جدول الترتيب.

وفي وقت سابق، رد الإعلامي عبدالكريم الجاسر، المتحدث الأسبق باسم نادي الهلال، على الانتقادات التي تعرض لها المدرب الروماني أورلايو كوزمين المرشح لتدريب الزعيم خلفًا للروماني رازفان لوشيسكو.

وغرد الجاسر عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” أسمع كثيرًا عن أن كوزمين مدرب دفاعي ما يصلح لـ أزرق العاصمة، من يُردد ذلك يبني على أي أساس، على أساس أنه فاز مع الأزرق بلقب الدوري بنصف فريق وليس فريقًا قويًا كما هو الآن، ثم إن من يقول هذا الكلام، لم يشاهد الفرق التي دربها كوزمين، وكيف تلعب وكيف تُحقق البطولات، ثم أنت وش عليك دفاعي ولا هجومي، أنت لك البطولات”.

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