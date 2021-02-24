المواطن - الرياض

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رد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ عبدالرحمن السند، على سؤال بشأن حكم تحديد جنس المولود في عمليات أطفال الأنابيب.



الرأي الفقهي:

وقال السند في حواره إلى برنامج “يستفتونك” المذاع على قناة الرسالة، أمس الثلاثاء، إن الرأي الفقهي المعاصر استقر على جواز تحديد جنس المولود في عمليات أطفال الأنابيب ما لم يحدث اختلال في التركيبة السكانية في بلد معين، موضحًا أن تحديد جنس المولود ليس فيه تدخل فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لكون أن الله سخر العلم للبشر لاختيار نوع الجنين.

أطعمة لتحديد جنس المولود:

ولفت إلى أن بعض السيدات كانوا قديمًا يركزون على تناول أطعمة معينة، معتقدات أنها تساعدهن في إنجاب النوع الذي تريده من ذكر أو أنثى، وكانت هذه الطرق تنجح أحيانًا وتفشل أخرى في تحديد نوع الجنين.

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