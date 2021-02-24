حملت بعد 3 أسابيع من حملها الأول في توأمين!

المواطن - الرياض

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في حالة شديدة الندرة، حملت امرأة بعد 3 أسابيع من حملها في جنين آخر، وأنجبت توأمًا يتمتع بصحة جيدة، وإن كان أحدهما أكبر من الآخر في الحجم.

وكانت البريطانية ريبيكا روبرتسون قد وجدت نفسها حاملًا في توأمين، ولكنها أصيبت بصدمة عندما أخبرها الأطباء أن أحدهما أصغر من الآخر بثلاثة أسابيع.

حمل نادر:

وتناولت قناة “الغد”، تقريرًا مصورًا للحالة شديدة الندرة للبريطانية ريبيكا روبرتسون 39 عامًا، وأوضح أنها أصيبت بصدمة عندما أجرت أشعة واكتشفت الأطباء، بأنها حامل في طفل ثانٍ خلال حملها الأول الأطباء قالوا: إن هذه الظاهرة تعرف باسم الحمل الزائد.

صور مسح الرحم لم تظهر وجود جنين آخر في أسابيع الحمل الأولى وعند الولادة ريبيكا لاحظت الفارق الكبير بين الطفلان في الحجم، فالطفل الأول وزنه 1.9 كجم، بينما لم يتعد وزن الطفل الثاني 1.1 كجم لكنهما يتمتعان بصحة جيدة.

ورجح الأطباء أن الأم كانت تتناول عقارًا للخصوبة أدت إلى إطلاق بويضة ملقحة أثناء حملها الأول، وهذه الظاهرة الطبية النادرة سجلت 13 مرة في العالم.

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