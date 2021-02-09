حيلة بسيطة في آيفون لالتقاط صفحة الويب كاملة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تمت مشاركة حيلة بسيطة لهاتف آيفون تتيح لك لقطة شاشة لصفحة ويب متصفح سفاري بالكامل وليس جزءًا منها فقط، وفي الواقع فإن هذه الخطوة بسيطة للغاية لدرجة أن العديد من المستخدمين قالوا إنهم يشعرون بالحرج من أنهم لم يعرفوها من قبل.

الحيلة البسيطة في هاتف آيفون

ولالتقاط لقطة شاشة لصفحة ويب كاملة، بما في ذلك سلسلة تعليقات أو خطوات وصفة ما أو مقال، فما عليك سوى فتح الرابط في سفاري واختيار خيار التقاط لقطة شاشة أعلى المقالة التي اخترتها.

ثم افتح لقطة الشاشة بالنقر فوق الصورة الصغيرة على الجانب الأيسر، وسيؤدي هذا إلى فتح الصفحة حيث يمكنك من خلالها تعديل الصورة الملتقطة، إلى هنا يعلم جميع المستخدمين هذه الخطوات، لكن ما يغفل عنه الكثيرون هو خيار التقاط لقطة شاشة للصورة بأكملها أو Full Page.

وقم بتحديد هذا الخيار، وستجد أن لصفحة بأكملها باتت متاحة، مع إمكانية إلقاء نظرة عامة توضح الطول على الجانب الأيمن، ويمكنك بعد ذلك تحرير الصفحة واقتصاصها أو تمييزها قبل حفظها كملف PDF على هاتفك.

وبعد تصوير هذه الحيلة البسيطة على تطبيق تيك توك، وانتشارها عبر فيسبوك، علق المستخدمون عليها وقالت واحدة منهم: طوال هذا الوقت لم أكن مضطرة لتصوير الشاشة 200 مرة للحصول على المقالة كاملة؟ لم أكن أعلم ذلك شكرًا جزيلًا، وقال شخص آخر بعد مشاهدة الفيديو: لقد أطلقت شهقة مسموعة عندما أدركت أن هذه الميزة متاحة طوال الوقت.

التقاط لقطة شاشة بالنقر على الهاتف

وأظهر فيديو آخر كيفية التقاط لقطة شاشة من خلال النقر على الجزء الخلفي من آيفون بدلًا من استخدام الأزرار الجانبية، وذلك من خلال تغيير الإعدادات، واختيار النقر المزدوج على الجزء الخلفي من الهاتف، لكن هذه الميزة متاحة فقط على آيفون X وما فوق نظام تشغيل iOS 14.







شارك الخبر