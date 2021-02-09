حيلة لتقطيع البصل دون دموع

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

يعتبر البصل عنصرًا أساسيًا في معظم الوصفات، ويستخدم في جميع أنحاء العالم، ويجتمع الجميع أنه عند تقشيره فإنه يتسبب في دموع العينين، حسبما ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية.

كيفية تقطيع البصل دون دموع

وحسبما ذكرت الصحيفة البريطانية، يمكن طهي هذا الخضار أو تناوله نيئًا أو استخدامه لصنع المخللات والصلصات، ولكنه يسبب الكثير من الألم عند تقطيعه ويؤلم العيون بشكل شديد، مما يتسبب في بكاء الكثيرين.

ويتسبب البصل في هذا الألم في العينين؛ لأنه يطلق مادة كيميائية مزعجة تؤثر عليها بشكل واضح، وهذه المادة الكيميائية هي إنزيم يسمى سينثيز، والذي يتفاعل عند تقطيعه مع مركب السكر بما في ذلك الكبريت الذي يتكون من البصل، وعندما تتفاعل المادة الكيميائية سينثيز مع الكبريت، ينتج عنها مركب كيميائي يسمى syn-Propanethial S-oxide، وهذا المركب متقلب ويخلق غازًا يطفو على عينيك ويثير الغدة الدمعية، وهي الغدة التي تفرز الدموع.

حلول بسيطة ومتعددة

وهناك طرق لتقطيع البصل دون دموع، فتبريد البصل تعتبر من إحدى هذه الطرق، وهي عبارة عن تبريد البصل قبل استخدامه لحوالي 30 دقيقة في الثلاجة أو من 10 إلى 15 دقيقة في الفريزر، فالمواد الكيميائية التي تسبب ألم العينين تنتقل بسهولة أكبر عبر الهواء الدافئ، ويمكن أن يساعد تبريد البصل قبل تقطيعه على منع هذه المركبات من الانتقال إلى العينين.

كما أن فتح نافذة بالقرب من مكان تقطيع البصل سيساعد على ترحيل الأبخرة الضارة، ويمكن أيضًا استخدام مروحة إذا كان هناك واحدة متوفرة، مما سيمنع من انتشار الغاز الضار للعينين من البصل وتقطيعه.







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