خالد الشعلان يثير الجدل باحتمالين وراء أزمة مباراة النصر والشباب

المواطن - محمد سمعه

اسمع الخبر

أثار الإعلامي الرياضي والناقد خالد الشعلان الجدل برأيين مختلفين حول أسباب الأزمة التي حدثت في لقاء النصر والشباب يوم السبت الماضي.

مشادة بين سيبا وحسين عبدالغني أشعلت الأجواء

وكانت مشادة حدثت بين البرازيلي سيبا لاعب الشباب وحسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر حيث قال الأول بأن الثاني وجه له ألفاظًا عنصرية أثناء استبداله في المباراة المذكورة.

وغرد الشعلان عبر حسابه في “تويتر” اليوم الأحد معلقًا على الأزمة: ” دخول شخص لأي ملعب في الظروف الحالية، وهو لا علاقة له بالناديين يتم تفسيره باحتمالين وهما، ارتكابه مخالفة بدخوله وهذا تهاون، إما يكون هناك تزوير للاسم، وهذه مخالفة أشد”.

وأضاف الشعلان: “في الاحتمالين، الشخص مُدان، ومن معه يُدان تحت القاعدة القانونية، المتبوع مسؤول عن فعل تابعه”.

جدير بالذكر أن الإعلامي ماجد التويجري الناقد في برنامج “كووورة” التلفزيوني كان ألمح لوجود شخص لا علاقة بناديي النصر والشباب، كان متواجدًا في المدرج، لحظة المشادة بين سيبا وحسين عبدالغني.

رد فعل الانضباط بعد أزمة مباراة النصر والشباب

وفي وقت سابق، كانت لجنة الانضباط باتحاد القدم، استدعت كل من خالد البلطان رئيس الشباب وحسين عبدالغني وسيبا للاستماع لأقوالهم حول ما حدث، كما أصدرت الانضباط قرارًا بحرمان البلطان من دخول الملاعب وقت المباريات لمدة 15 يومًا، مع إيقاف عبدالغني من حضور المباريات مع النصر بشكل مؤقت، حتى الانتهاء من التحقيقات.

شارك الخبر







شارك الخبر