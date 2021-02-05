خالد بن سلمان: نتطلع للعمل مع الأصدقاء في الولايات المتحدة لمواجهة تحديات المنطقة 

المواطن - الرياض

قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، إن المملكة تؤكد استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث.

وأضاف خالد بن سلمان، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، أن المملكة تؤكد أيضًا دعمها للشرعية اليمنية سياسيًا وعسكريًا في مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في كل الجبهات وبكل حزم.

وتابع نائب وزير الدفاع “نرحب بالتزام بايدن العمل مع الحلفاء ضد اعتداءات إيران ووكلائها”.

وأضاف: “نرحب بالتزام الرئيس بايدن بالعمل مع الحلفاء لحل النزاعات، ونتطلع للعمل مع الأصدقاء في الولايات المتحدة لمواجهة تحديات المنطقة”.







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