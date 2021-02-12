خبير تحكيمي يحسم الجدل حول حرمان الرائد من ركلة جزاء ضد الباطن

المواطن - محمد سمعه

أكد الخبير التحكيمي محمد فودة على أن نادي الرائد حُرم من ركلة جزاء صحيحة بالدقيقة الـ93 من عمر مباراته أمام الباطن التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة بين الفريقين.

الرائد لم يُحتسب له ركلة جزاء صحيحة:

وأوضح فودة في حديثه في برنامج “الدوري مع وليد” أن لاعب الباطن لمس الكرة بيده بعدما ارتدت من الأرض في وضع يعطي الحق للفريق الريداوي بالحصول على ركلة جزاء.

وأشار فودة إلى أن الحكم رائد الزهراني كان في وضع يسمح له باحتساب ركلة جزاء للفريق الريداوي بعد أن شاهد اللعبة في تقنية الفيديو.

حكم المباراة يُشهر البطاقة الصفراء في وجه هاسي:

وفي وقت سابق، وجه الحكم رائد الزهراني، حكم مباراة الرائد والباطن، البطاقة الصفراء في وجه البلجيكي بيسنك هاسي مدرب الفريق الريداوي، وذلك بعد ذهاب الأخير له ومناقشته في إحدى الحالات التحكيمية قبل نهاية المباراة.

وكان هاسي ذهب إلى الحكم ليعرف منه سبب عدم احتسابه ركلة جزاء لمصلحة الفريق الريداوي ضد أحد لاعبي الباطن قبل لحظات من نهاية اللقاء، ليُشهر الأخير البطاقة الصفراء في وجه المدرب البلجيكي.

وكانت عدسات الكاميرا التقطت لمس أحد لاعبي الباطن للكرة بيده بعد ارتدادها من الأرض، وهي اللقطة التي طالب هاسي باحتسابها ركلة جزاء، لكن رائد الزهراني لم يحتسبها بعد أن شاهدها في تقنية الفيديو.

يذكر أن رصيد الباطن بعد الفوز أصبح 20 نقطة بالمركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الفريق الريداوي عند 19 نقطة بالمركز الثالث عشر.







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