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خبير تقني يحذر من تطبيق كلوب هاوس: ينتهك الخصوصية

خبير تقني يحذر من تطبيق كلوب هاوس: ينتهك الخصوصية

2021/02/21
الساعة 8:36 صباحًا
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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خبير تقني يحذر من تطبيق كلوب هاوس: ينتهك الخصوصية
المواطن - الرياض

حذر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، المستخدمين من خطورة تطبيق ” كلوب هاوس”.

وقال الحمادي إن هذا التطبيق ينتهك خصوصية المستخدم من خلال الاستخدام الاعتيادي وعدم وضوح سياسة الاستخدام أثناء التسجيل.

وأضاف الحمادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” في أسبوع “: ” كلوب هاوس يسجل صوت المستخدم دون علمه ويحتفظ به، وجمع بيانات المستخدم من خلال تسجيل رقم الجوال واستقطاب جميع جهات الاتصال الموجودة في الجوال “.

وتابع عبدالعزيز الحمادي أن من عيوب تطبيق كلوب هاوس المحتوى غير المناسب وغير القابل للضبط.


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