خريطة إصابات كورونا والمنحنى الوبائي والمخالفات بمؤتمر الصحة.. غدًا

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 7 فبراير 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.

ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد خالد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ويستعرض خلال المؤتمر.

• الأوضاع العالمية

• خريطة الإصابات الأسبوعية والمنحنى الوبائي

• أبرز الاستفسارات الشائعة خلال أسبوع

• الإحصائيات والخدمات الصحية

كما يتحدث خلال المؤتمر المقدم طلال الشلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، ويستعرض خلال المؤتمر ما يلي:

• التحديثات الأمنية

• إحصائيات ضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية

• تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية في كافة مناطق المملكة

• أهمية الإبلاغ عن المخالفين.







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