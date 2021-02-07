خريطة إصابات كورونا والمنحنى الوبائي والمخالفات بمؤتمر الصحة.. غدًا

المواطن - الرياض
أعلنت وزارة الصحة، عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 7 فبراير 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.
ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد خالد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ويستعرض خلال المؤتمر.
• الأوضاع العالمية
• خريطة الإصابات الأسبوعية والمنحنى الوبائي
• أبرز الاستفسارات الشائعة خلال أسبوع
• الإحصائيات والخدمات الصحية
كما يتحدث خلال المؤتمر المقدم طلال الشلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، ويستعرض خلال المؤتمر ما يلي:
• التحديثات الأمنية
• إحصائيات ضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية
• تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية في كافة مناطق المملكة
• أهمية الإبلاغ عن المخالفين.