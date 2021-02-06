خطأ يحرم ضمك من هزيمة القادسية بدوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تسبب خطأ تحكيمي في لقاء ضمك والقادسية الذي أُقيم ظهر اليوم السبت في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في حرمان فارس الجنوب من الفوز، خاصة أن موقفه صعب حاليًّا بجدول الترتيب.

الحكم حرم ضمك من هدف صحيح:

وقال أحمد الوادعي المحلل التحكيمي لـ”الجزيرة”: إن الحكم محمد القرني ألغى هدفًا صحيحًا لفارس الجنوب في شباك القادسية عند الدقيقة الـ61 من عمر المباراة.

وأكد الوادعي على أن قرار الحكم لم يكن موفقًا خاصة أن لاعب ضمك لم يرتكب أي خطأ عندما كان مع مدافع القادسية.

وإذا كان احتُسب هذا الهدف الملغي لفارس الجنوب مع الهدف الثاني الذي سجله اللاعب الأرجنتيني زيلايا، لكان فارس الجنوب فائزًا بثلاثية مقابل هدفين على نادي القادسية.

أحداث مباراة ضمك والقادسية:

وكان فارس الجنوب افتتح التسجيل بالدقيقة الخامسة والثلاثين من الشوط الأول عبر اللاعب منصور حمزي من تصويبة قوية، ثم تعادل اللاعب حسن العمري لفريق القادسية بالدقيقة الثانية والأربعين.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وفي الشوط الثاني كان الأداء هادئًا من قبل الفريقين، حتى جاءت الدقيقة الـ86 ليُسجل اللاعب وليد الشنقيطي الهدف الثاني لنادي القادسية من ضربة رأسية، لكن فارس الجنوب لم ييأس ليُسجل الأرجنتيني إيميليو زيلايا الهدف الثاني لفارس الجنوب بالدقيقة الـ89 من ضربة رأسية متقنة. ولم يحدث أي جديد ليحسم التعادل الإيجابي المباراة بنتيجة هدفين لكل فريق. وبعد نهاية اللقاء، أصبح رصيد ضمك 13 نقطة في المركز الخامس عشر “قبل الأخير”، بينما أصبح رصيد القادسية 22 نقطة في المركز التاسع.







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