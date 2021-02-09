خطوات التسجيل في اختبارات قياس التحصيلية

المواطن - الرياض

يتيح مركز قياس للطلاب بالمملكة العربية السعودية التسجيل في الاختبارات التحصيلية لطلبة الثانوية العامة.

وتعد هذه الاختبارات هامة ورئيسية من أجل التقديم للجامعات بالمملكة، ومن خلال قياس تسجيل الاختبارات التحصيلية ، يتمكن الطلاب من تسجيل الدخول عبر رابط الموقع ومن خلال الحساب الخاص لكل طالب يقوم بالتسجيل.

خطوات التسجيل في قياس

الدخول أولا على رابط بوابة قياس الإلكترونية من خلال كتابة التسجيل باختبارات موقع قياس في بحث جوجل

في بحث جوجل القيام بكتابة رقم السجل المدني

كتابة كلمة المرور الخاصة، بعد ذلك إدخال رمز التحقق بشكل صحيح

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول التي تظهر أمامنا على الشاشة

الذهاب إلى الملف الشخصي، ثم نقوم برفع الصورة الشخصية الحديثة للطالب

الدخول على البريد الشخصي للطالب وتغيير البيانات وتعديل اللازم

التأكد بعد ذلك من صحة البيانات، ثمّ أخيراً الضغط إرسال.

مواعيد تسجيل التحصيلي

يجب على طلاب الثانوية العامة القيام بتحديث البيانات الشخصية على البريد الإلكتروني الخاص بهم بصورة دورية من أجل قياس لكافة المقررات الدراسية العلمية والنظرية، ويتم التسجيل في اختبار التحصيلي بعد الدخول عليه، ومن خلال حساب كل طالب يتمكن من الدخول واختيار موعد الامتحان والوقت بالتحديد وتحديد نوع الاختبار محوسب أو ورقي، كل هذا يتم من خلال حساب كل طالب على موقع قياس، ويتم إعلان ميعاد الاختبارات التحصيلية من خلال هيئة تقويم التعليم والتي أعلن انعقادها في:

في الثامن من فبراير وحتى الخامس والعشرين من إبريل لعام 2021 وهذا بالنسبة للطالبات الإناث بالمرحلة الأولى

وفي يوم الأول من فبراير وحتى الخامس والعشرين من أبريل لعام 2021 للذكور بالمرحلة الأولى

وتبدأ المرحلة الثانية للإناث في الثامن من فبراير إلى الخامس عشر من مارس لعام 2021

وتبدأ المرحلة الثانية للذكور في الأول من فبراير وحتى الخامس عشر من مارس.

إعداد وتنفيذ الاختبارات

ويؤكد مركز قياس أن ​​​​الاختبارات والمقاييس تشكل أحد أهم المهام التي تنفذها هيئة تقويم التعليم والتدريب ، حيث تقوم الهيئة بإعداد وتنفيذ عددا من الاختبارات والمقاييس في المجالات التعليمية، واللغوية، والمهنية، وغيرها، بهدف تقديم معلومة دقيقة عن إمكانيات من يأخذ الاختبار في مجاله المحدد.

وتخضع جميع اختبارات الهيئة ومقاييسها لمنهجية علمية دقيقة تضمن دقة النتائج وثباتها. حيث يمرّ إعداد الاختبارات بمختلف أنواعها بمراحل متعددة، تشمل جوانب نظريّة وعمليّة تدريبيّة. وتخضع الاختبارات بعد صياغتها للجنة تحكيم متخصصة تقوم بفحصها وتجربتها، وقبل أن تُقرَّ تُراجع من قبل لجنة من ذوي الاختصاص، لتكون بعدها جاهزة للتطبيق.

وتُتابع الهيئة التطورات العلمية والتطبيقية للمعايير والتجارب الدولية في إعداد الاختبارات والمقاييس وتطبيقها، ومن ثم تطور الهيئة منهجية عمله وآلياته بما يتوافق مع أعلى المستويات ومقاييس الجودة العالمية.







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