المواطن - الرياض

أوضحت وزارة الصحة خطوات التسجيل في تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا، وذلك بعد إعلانها اليوم الخميس، انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-١٩) في كافة مناطق المملكة.

وقالت الصحة إنه يمكن للراغبين بأخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق صحتي وذلك حسب الفئات المستهدفة.

خطوات التسجيل في تطبيق صحتي:

ويتم أولًا تحميل تطبيق صحتي وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، وبعدها اختيار لقاح كورونا (كوفيد 19) لتعبئة نموذج الطلب.

وبعدها يتم تحديد المستفيد من اللقاح، ثم إدخال البيانات المطلوبة في نموذج الطلب، وأخيرًا إكمال الطلب بالضغط على التالي.

وأعلنت وزارة الصحة عن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-١٩) في كافة مناطق المملكة.

ما هو تطبيق صحتي ؟

صحتي هو تطبيق لتقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة، يتيح للمستخدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية والحصول على عدد من الخدمات الصحية المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي، ومن أهم الخدمات حجز موعد لإجراء اختبار كورونا (COVID-19) بعد إجراء التقييم الذاتي لأعراض الفيروس بالإضافة إلى خدمات تحديث ومتابعة الفحوصات الحيوية، تتبع الأدوية المصروفة، استعراض ومشاركة الإجازات المرضية.

وكذلك احتساب الخطوات عن طريق الارتباط بخدمة أبل الصحية، ونحو ذلك من الخدمات المتعلقة بصحة الفرد والأسرة وزيادة الوعي الصحي، هذه المنصة يتم تقديمها بإشراف وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية امتدادًا لرسالتها في تطوير مستويات الرعاية الصحية المقدمة وخدماتها.

الخدمات المتاحة في تطبيق صحتي:

كما يتيح التطبيق العديد من الخدمات من بينها ما يلي:

– حجز موعد لفحص فايروس كورونا (COVID-19).

– خدمة الاستشارات عن بعد.

– البحث عن الدواء وأقرب الصيدليات الموفرة للدواء.

– عرض الإجازة المرضية.

– عرض الوصفة الإلكترونية.

– حجز مواعيد في مراكز الرعاية الأولية.

– إضافة وتسجيل التابعين.

– تسجيل المؤشرات الحيوية.

– نتائج الفحص المدرسي.

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