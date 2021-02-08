خليجيون في حفر الباطن لشراء الكمأ وتوكلنا شرط دخول السوق

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

واصل مهرجان الكمأ الثاني في محافظة حفر الباطن استقبال الأهالي والزوار من جميع مناطق المملكة، ودول الخليج، مع وجود عدد من الباعة والمسوقين للكمأ، الذي يعد الأول من نوعه بالمنطقة، وتتراوح أسعاره من 300 إلى 900 ريال للكيلوجرام الواحد بحسب النوع والجودة والحجم.

تطبيق توكلنا شرط لدخول السوق:

وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان، نايف الشريهي، أن البيع يعد النشاط الرئيس للمهرجان، الذي يشغل مساحة تقدر بـ50 ألف متر مربع، توفر مساحات عرض لـ60 محلًّا مجهزًا، ومنطقة للعرض ومقر ضيافة وأركانًا للجهات الحكومية، مع التشديد على تطبيق وتنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة على جميع الباعة والزوار من قياس لدرجة الحرارة، وتطبيق التباعد، ولبس الكمامة مع وجود فرق من رجال الأمن وصحة البيئة؛ للتأكد من توفر تطبيق توكلنا للمتسوقين.

خليجيون في حفر الباطن :

وأشاد الزائر عبدالله العازمي من دولة الكويت بالتجهيزات المقامة في المهرجان، الذي يعد من الأماكن المهمة التي يقصدها عشاق هذه الثمرة الموسمية.

من جهته، قال الزائر راشد المري من دولة قطر: “إن حفر الباطن شهدت تطورًا على جميع الأصعدة، جعلتها منطقة جذب سياحي مع توفير جميع الخدمات التي يحتاجها الزوار”.

يذكر أن أمانة حفر الباطن أوقفت جميع الفعاليات المصاحبة للمهرجان تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.







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