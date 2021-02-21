درجات الحرارة المتوقعة غدًا في السعودية

المواطن - الرياض

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن تواصل درجات الحرارة غدًا التراجع على عدد من مدن المملكة حيث تسجل طريف درجتين، فيما تسجل القريات 3 درجات.

درجات الحرارة غدًا

وأشار المركز إلى أن كل من تبوك وعرعر وسكاكا سوف تسجل 6 درجات، فيما تسجل كل من حائل ورفحاء 8 درجات.

أما درجة الحرارة العظمى فسوف تكون غدًا في مكة 30 وفي جازان 30 ، بينما ستكون 21 في الرياض و 27 في المدينة المنورة وفي جدة 28.

حالة الطقس غدًا

كما يتوقع بمشيئة الله تعالى هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة كذلك على مناطق الرياض، القصيم، حائل والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية. في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال وجنوب المملكة، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

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