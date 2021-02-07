دليل يُقرب الأهلي من حسم صفقة بوزويلو

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن النادي الأهلي أصبح قريبًا من حسم صفقة اللاعب الإسباني أليخاندرو بوزويلو لاعب وسط فريق تورنتو إف سي الكندي قبل ساعات من غلق فترة الانتقالات الشتوية في السعودية.

وأظهر عبدالإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي دليلًا جديدًا على اقتراب الراقي من ضم اللاعب الإسباني، بعد أن قام بمتابعة حساب اللاعب صاحب الـ29 سنة على موقع “تويتر”.

12 مليون يورو قيمة بوزويلو في سوق الانتقالات

ويستطيع اللاعب الإسباني اللعب في مركز صانع اللعب والجناح الأيسر، كما أن موقع Transfer Market ذكر أن قيمته السوقية هي 12 مليون يورو.

مسيرة اللاعب الإسباني صاحب الـ29 سنة

واللاعب بوزويلو وُلد في 20 سبتمبر عام 1991 في مدينة إشبيلية الإسبانية وبدأ مسيرته في قطاع الناشئين بنادي ريال بيتيس الإسباني، ثم انضم للفريق الأول في ريال بيتيس في عام 2011.

وظل اللاعب الإسباني مع الفريق الأول لـ ريال بيتيس من 2011 حتى 2013.

وانتقل اللاعب الإسباني بعد ذلك لفريق سوانزي سيتي الويلزي خلال الفترة من 2013 حتى 2014، ثم انضم بعد ذلك لفريق رايو فاييكانو الإسباني خلال الفترة من 2014 حتى 2015.

وواصل النجم الإسباني تنقلاته بين الأندية، لينضم بعد ذلك لفريق جينك البلجيكي خلال الفترة من 2015 حتى 2019، ثم يلعب حاليًا مع فريق تورنتو الكندي، وهو الفريق السابق للإيطالي سيباستيان جيوفنكو نجم الهلال الحالي.

يذكر أن ناديي الهلال والنصر اهتما بضم بوزويلو في شهر أكتوبر الماضي قبل تحرك النادي الأهلي لحسم الصفقة.







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