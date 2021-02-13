دمرت حياته.. امرأة تسكب مادة حارقة على وجه زوجها أثناء نومه

المواطن - متابعة

أقدمت امرأة بريطانية على سكب مادة حارقة على وجه زوجها أثناء نومه ما سبب له تشوهات مزمنة وتسببت في تدمير حياته وعزوفه عن الحياة.

وقال الشاب الضحية إنه كان يظن أنها سكبت عليه ماءً مغلياً لكن عندما نظر إلى المرآة وجد جلد وجهه يذوب فهرع إلى المستشفى إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه.

وأضاف الشاب أن زوجته سكبت عليه هذه المادة بسبب خلاف بسيط نشب بينهما، وقال إنه يموت بالبطيء ولم يعد يريد الخروج من المنزل نهائياً، أو حتى الرغبة في الحياة، بعدما تحول وجهه لمسخ، بحسب تعبيره.

وتم القبض على المرأة وتوجيه تهمة الاعتداء والتسبب بعاهة مستديمة ولا تزال القضية منظورة.







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