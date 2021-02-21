دوري محمد بن سلمان .. أبها لا يفوز ضد الرائد

المواطن - مروة نبيل

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يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضد الرائد، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما يزيد من صعوبة مواجهتهما المرتقبة.

أبها ضد الرائد:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تاريخ مواجهات أبها ضد الرائد ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والتي شهدت تفوقًا كبيرًا للفريق الريداوي.

ولعب أبها ضد الرائد 7 مباريات من قبل في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم ينجح زعيم الجنوب في تحقيق أي فوز، حيث نجح الفريق الريداوي في الفوز 5 مرات، وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين فقط.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن يلعب زعيم الجنوب ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، مساء يوم غد الاثنين، في افتتاح منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل زعيم الجنوب المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الـ14 برصيد 19 نقطة.

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