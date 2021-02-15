دوري محمد بن سلمان .. أجمل 3 أهداف بالجولة الـ18

المواطن - مروة نبيل

أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قبل قليل، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفريق الفني في @SPL يختار أجمل 3 أهداف في الجولة 18. 🤩👏⬇️ نعيم السليتي 🎯

محمد الكويكبي⚡️

كريستيان جوانكا 🎶 pic.twitter.com/PEinfiLrNj — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 14, 2021

أجمل 3 أهداف في الجولة الـ18:

واختارت اللجنة الفنية هدفي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، محمد الكويكبي والتونسي نعيم سليتي خلال مباراة أبها، والتي انتهت بتحقيق فارس الدهناء لفوز كبير بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويُنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الهدف الذي سجله نجم نادي الشباب، الأرجنتيني كريستيان جوانكا في المباراة التي انتهت بفوز فريقه على النصر برباعية دون رد.

جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد ختام منافسات الجولة الـ18، كالتالي؛ الشباب يتصدر برصيد 38 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النادي الأهلي الوصيف، ثم الهلال برصيد 33 نقطة، يليه الاتحاد بـ29 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الخامس برصيد 27 نقطة، ثم التعاون بـ25 نقطة بالتساوي مع النصر والقادسية، وحل الوحدة تاسعًا برصيد 24 نقطة، متساويًا مع أبها، ويتواجد الفتح في المركز الـ11 برصيد 22 نقطة.

ويتواجد الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة، بالتساوي مع الباطن، ثم الرائد بـ19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن ضمك، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة.

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