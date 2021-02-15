دوري محمد بن سلمان : أرقام مميزة لـ الشباب بآخر 4 مباريات

المواطن - محمد سمعه

لا يزال الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، وتحت قيادة المدرب الإسباني كارلوس هيرنانديز يُقدم مستويات فنية رائعة في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كان آخرها الفوز الكبير على النصر برباعية دون رد.

وفي آخر 4 مباريات لليث في دوري المحترفين حقق الليث العلامة الكاملة بنيل 12 نقطة من المباريات الأربع كما سجل 15 هدفًا واستقبل فقط 5 أهداف.

الليث يفوز في 6 لقاءات من أصل 7 مع هيرنانديز

ومنذ تولي المدرب الإسباني كارلوس هيرنانديز تدريب الليث، ونجح في قيادة الفريق الكروي الأول للفوز في ست مباريات من أصل آخر 7 لقاءات في بطولة دوري المحترفين.

ويسعى نادي الشباب للوصول إلى النقطة رقم 41 والانفراد بصدارة دوري المحترفين، وذلك في حال نجاحه بالفوز على الفتح بعد غد الأربعاء ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري المحترفين.

فابيو مارتينيز لن يُغادر الشباب

وفي سياق آخر، كشفت تقارير صحفية، حقيقة اقتراب اللاعب البرتغالي فابيو مارتينيز من مغادرة الليث، خلال الفترة المقبلة.

ويقدم مارتينيز مستويات جيدة مع الليث بالموسم الحالي حيث سجل 5 أهداف للفريق في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما يُعد عنصرًا رئيسيًا في انفراد الليث بصدارة دوري المحترفين.

وأفاد “جول” أن مارتينيز لن يغادر الشباب، من أجل الانضمام إلى سبورتينج لشبونة البرتغالي، حيث نفى اللاعب البرتغالي توصله لاتفاق للانضمام لفريق سبورتينج لشبونة. وكان مارتينيز شارك في لقاء النصر الأخير في دوري المحترفين، الذي انتهى بفوز الليث برباعية دون مقابل. وانضم فابيو مارتينيز صاحب الـ27 عامًا قادمًا من نادي سبورتينج براجا البرتغالي على سبيل الإعارة.

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