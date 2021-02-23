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دوري محمد بن سلمان : أوروغوياني يُدير مباراة النصر والهلال
في ختام منافسات الجولة الـ20

دوري محمد بن سلمان : أوروغوياني يُدير مباراة النصر والهلال

2021/02/23
الساعة 3:50 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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دوري محمد بن سلمان : أوروغوياني يُدير مباراة النصر والهلال جانب من مباراة سابقة - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

العناوين الفرعية
1 مباراة النصر والهلال
2 حكام مباريات اليوم بدوري محمد بن سلمان

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما أسندت مهمة إدارة مباراة النصر والهلال لحكم أجنبي.

مباراة النصر والهلال

ويُدير مباراة النصر والهلال اليوم طاقم تحكيم أوروغوياني بقيادة إستيبان أوستوجيش، ويُساعده ريتشارد ترينيداد ونيكولاس تاران، والحكم الرابع سامي الجريس، والكولومبي نيكولاس جالو حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده عيسى الخيبري.

ومن المقرر أن يلعب النصر والهلال على ملعب “مرسول بارك” في العاصمة الرياض عند الساعة 8:35 مساء اليوم، في ختام منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر والهلال
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

حكام مباريات اليوم بدوري محمد بن سلمان

وتنطلق مباريات اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة الباطن ضد القادسية، ويُديرها شكري الحنفوش، ويُساعده فيصل القحطاني وعبدالعزيز البريه، والحكم الرابع أحمد البركاتي، وحكم الفيديو محمد السماعيل، ويُساعده مفرح آل حسن.

ويقود محمد الهويش مباراة العين ضد ضمك التي ستُقام على استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية، ويُساعده ياسر السلطان وسعد الشبرمي، والحكم الرابع خالد الجهني، وحكم الفيديو أحمد الرميخاني، ويُساعده مؤيد المسجن.

ضمك
لاعبو ضمك

ويتولى تركي الخضير مهمة إدارة مباراة الفتح ضد الاتفاق على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ويُساعده خلف الشمري ومحمد وزي، والحكم الرابع خالد صلوي، وحكم الفيديو عبدالله الشهري، ويُساعده إبراهيم الدخيل.

وتقرر أن يُدير خالد الطريس مباراة الاتحاد ضد الفيصلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويُساعده عمر الجمل وعماد عسكر، والحكم الرابع عبدالصمد بكري، ومحمد الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده عادل شراحيلي.

دوري محمد بن سلمان
حكام مباريات اليوم – المصدر @saudiFF

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