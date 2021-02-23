دوري محمد بن سلمان : أوروغوياني يُدير مباراة النصر والهلال

المواطن - مروة نبيل

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما أسندت مهمة إدارة مباراة النصر والهلال لحكم أجنبي.

مباراة النصر والهلال

ويُدير مباراة النصر والهلال اليوم طاقم تحكيم أوروغوياني بقيادة إستيبان أوستوجيش، ويُساعده ريتشارد ترينيداد ونيكولاس تاران، والحكم الرابع سامي الجريس، والكولومبي نيكولاس جالو حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده عيسى الخيبري.

ومن المقرر أن يلعب النصر والهلال على ملعب “مرسول بارك” في العاصمة الرياض عند الساعة 8:35 مساء اليوم، في ختام منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حكام مباريات اليوم بدوري محمد بن سلمان

وتنطلق مباريات اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة الباطن ضد القادسية، ويُديرها شكري الحنفوش، ويُساعده فيصل القحطاني وعبدالعزيز البريه، والحكم الرابع أحمد البركاتي، وحكم الفيديو محمد السماعيل، ويُساعده مفرح آل حسن.

ويقود محمد الهويش مباراة العين ضد ضمك التي ستُقام على استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية، ويُساعده ياسر السلطان وسعد الشبرمي، والحكم الرابع خالد الجهني، وحكم الفيديو أحمد الرميخاني، ويُساعده مؤيد المسجن.

ويتولى تركي الخضير مهمة إدارة مباراة الفتح ضد الاتفاق على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ويُساعده خلف الشمري ومحمد وزي، والحكم الرابع خالد صلوي، وحكم الفيديو عبدالله الشهري، ويُساعده إبراهيم الدخيل.

وتقرر أن يُدير خالد الطريس مباراة الاتحاد ضد الفيصلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويُساعده عمر الجمل وعماد عسكر، والحكم الرابع عبدالصمد بكري، ومحمد الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده عادل شراحيلي.

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