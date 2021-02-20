دوري محمد بن سلمان: إحصائية سلبية لـ الأهلي قبل مواجهة الشباب

المواطن - محمد سمعه

يترقب عشاق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قمة الأهلي والشباب التي تنطلق بعد غد الاثنين ضمن مباريات الجولة العشرين من المسابقة.

الراقي لم يذق طعم التهديف في مباراتين

وحقق الراقي إحصائية سلبية خلال آخر 5 مواجهات له مع الشباب ببطولة دوري المحترفين، حيث لم يتمكن الراقي من إحراز أي أهداف في مباراتين بآخر 5 مباريات جمعت بينه وبين الليث.

كما أن الراقي تعرض للهزيمة في مباراتين في آخر 5 مواجهات جمعت بينه وبين الشباب.

وفي سياق آخر، كشفت تقارير إعلامية عن حكم قمة الأهلي والشباب بالجولة العشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل.

هوية حكم قمة الأهلي والشباب

وقال الإعلامي الرياضي فهد الصيعري عبر حسابه في “تويتر”: إن الحكم ماجد الشمراني سيدير قمة الراقي ضد الشباب، المقرر إقامتها على ملعب الأمير خالد بن سلطان معقل الشباب في الرياض.

وكان الشباب خسر من فريق الفتح في الجولة التاسعة عشرة بثنائية مقابل هدف، بينما تعادل الراقي مع العين بنتيجة هدف لكل فريق بالجولة الماضية.

قمة الاثنين تُحدد شكل المنافسة دوريًا

وستحدد مباراة الراقي والشباب، شكل المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كون الشباب متصدرًا في الفترة الحالية للدوري برصيد 38 نقطة، أما الأهلي فيحتل المركز الثالث برصيد 35 نقطة، وبفارق نقطة عن الوصيف نادي الهلال.

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