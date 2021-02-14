دوري محمد بن سلمان : إحصائية سلبية لـ الهلال

سقط الفريق الكروي الأول بنادي الهلال في فخ الخسارة ضد نادي ضمك بهدف دون رد في الجولة الـ18 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتعرض الأزرق للهزيمة الثالثة له بالموسم الحالي.
3 هزائم لـ الهلال في آخر 10 مباريات
وحقق الأزرق إحصائية سلبية في آخر 10 مباريات خاضها حيث خسر 3 مباريات وفاز مرتين وتعادل في 5 لقاءات، وهي إحصائية لا تليق بفريق عريق مثل الأزرق.
وكان الأزرق خسر لقب السوبر السعودي يوم 30 يناير الماضي بثلاثية دون مقابل أمام النصر في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
وبدأت المباراة بضغط هجومي متبادل بين الفريقين، حيث لم ينجح الزعيم في هز الشباك بسبب التألق الدفاعي للاعبي ضمك.
بسالة ضمك الدفاعية تحرم الأزرق من تسجيل هدف
وفي الشوط الثاني، قاتل الزعيم، من أجل إحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.
وتميز لاعبو ضمك بالبسالة الدفاعية، حتى تمكنوا من تحقيق الفوز الأول في تاريخهم على الزعيم بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبعد نهاية اللقاء، تجمد رصيد الهلال عند 33 نقطة بالمركز الثالث، أما رصيد ضمك فأصبح 16 نقطة في المركز الخامس عشر ” قبل الأخير”.
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