دوري محمد بن سلمان : إحصائية سلبية لـ الهلال

المواطن - محمد سمعه

سقط الفريق الكروي الأول بنادي الهلال في فخ الخسارة ضد نادي ضمك بهدف دون رد في الجولة الـ18 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتعرض الأزرق للهزيمة الثالثة له بالموسم الحالي.

3 هزائم لـ الهلال في آخر 10 مباريات

وحقق الأزرق إحصائية سلبية في آخر 10 مباريات خاضها حيث خسر 3 مباريات وفاز مرتين وتعادل في 5 لقاءات، وهي إحصائية لا تليق بفريق عريق مثل الأزرق.

وكان الأزرق خسر لقب السوبر السعودي يوم 30 يناير الماضي بثلاثية دون مقابل أمام النصر في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وبدأت المباراة بضغط هجومي متبادل بين الفريقين، حيث لم ينجح الزعيم في هز الشباك بسبب التألق الدفاعي للاعبي ضمك.

بسالة ضمك الدفاعية تحرم الأزرق من تسجيل هدف

ومن كرة رأسية في الدقيقة الرابعة والأربعين، تمكن مدافع ضمك فاروق شافعي من إحراز الهدف الأول للفريق الضمكاوي في شباك الحارس حبيب الوطيان، مستغلًا خطأً دفاعيًا قاتلًا من لاعبي الزعيم.

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