دوري محمد بن سلمان: إنجاز لـ الباطن بعد فوزه على الرائد

المواطن - محمد سمعه

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الباطن، رقمًا مميزًا وذلك بعد فوزه على الرائد مساء اليوم الجمعة بالجولة الـ18 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبعد الفوز على الفريق الريداوي فإن نادي الباطن خاض 100 مباراة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، نجح في حصد 102 نقطة طوال مشاركاته في دوري المحترفين.

وسيواجه، الباطن فريق أبها بالجولة الـ19 يوم الأربعاء المقبل، بينما يلعب الفريق الريداوي مع نادي الوحدة أيضًا يوم الأربعاء المقبل.

حكم المباراة يُشهر البطاقة الصفراء بوجه هاسي:

وفي وقت سابق، وجه الحكم رائد الزهراني، حكم مباراة الرائد والباطن، البطاقة الصفراء في وجه البلجيكي بيسنك هاسي مدرب الفريق الريداوي، وذلك بعد ذهاب الأخير له ومناقشته في إحدى الحالات التحكيمية قبل نهاية المباراة.

وكان هاسي ذهب إلى الحكم ليعرف منه سبب عدم احتسابه ركلة جزاء لمصلحة الفريق الريداوي ضد أحد لاعبي الباطن قبل لحظات من نهاية اللقاء، ليُشهر الأخير البطاقة الصفراء في وجه المدرب البلجيكي.

وكانت عدسات الكاميرا التقطت لمس أحد لاعبي الباطن للكرة بيده بعد ارتدادها من الأرض، وهي اللقطة التي طالب هاسي باحتسابها ركلة جزاء، لكن رائد الزهراني لم يحتسبها بعد أن شاهدها في تقنية الفيديو.

ترتيب الباطن والرائد في جدول دوري المحترفين:

يذكر أن رصيد الباطن بعد الفوز أصبح 20 نقطة بالمركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الفريق الريداوي عند 19 نقطة بالمركز الثالث عشر.







شارك الخبر