دوري محمد بن سلمان.. استبعاد الزهراني من مباريات الجولة الـ19

المواطن - مروة نبيل

قررت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، استبعاد الحكم رائد الزهراني من إدارة مباريات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

استبعاد رائد الزهراني من الجولة الـ19

وأكدت مصادر لـ”الرياض”، أن لجنة الحكام استبعدت الحكم رائد الزهراني من تكليفات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لعدم احتسابه ركلة جزاء لصالح الرائد ضد الباطن في الجولة الماضية.

وكان يستحق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد الحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 95، ولكن الزهراني لم يحتسبها، في الوقت الذي اتفقت لجنة الحكام وجميع محللي التحكيم في القنوات الفضائية على صحتها.

وانتهت مباراة الرائد ضد الباطن بتحقيق الفريق السماوي لفوز هام بهدفين مقابل هدف، ما دفع لجنة الحكام لاتخاذ قرار باستبعاد الزهراني، لأن الخطأ الذي ارتكبه أثر على نتيجة اللقاء.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

وجاء جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين قبل انطلاق منافسات الجولة الـ19، كالتالي؛ الشباب يتصدر برصيد 38 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النادي الأهلي الوصيف، ثم الهلال برصيد 33 نقطة، يليه الاتحاد بـ29 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الخامس برصيد 27 نقطة، ثم التعاون بـ25 نقطة بالتساوي مع النصر والقادسية، وحل الوحدة تاسعًا برصيد 24 نقطة، متساويًا مع أبها، ويتواجد الفتح في المركز الـ11 برصيد 22 نقطة.

ويتواجد الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة، بالتساوي مع الباطن، ثم الرائد بـ19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن ضمك، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة.

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