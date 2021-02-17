دوري محمد بن سلمان: الأهلي يرفض هدية الشباب ويتعادل مع العين

المواطن - محمد سمعه

خيم التعادل الإيجابي على مباراة الأهلي والعين بهدف لكل فريق، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحداث مباراة الأهلي والعين:

وخلال أول 38 دقيقة من الشوط الأول، حاول الراقي مرارًا وتكرارًا خلق الفرص الهجومية، ومباغتة نادي العين بالهدف الأول ولكن دون فائدة.

وعند حلول الدقيقة الـ39، تمكن اللاعب فيليب براداريتش من إحراز هدف جميل لفريق العين عبر تصويبة مخادعة لم يتمكن الحارس محمد العويس من صدها.

وشهد الشوط الأول اعتراضًا من اللاعب السوري عمر السومة على أحد القرارات التحكيمية.

وفي الشوط الثاني من المباراة، ظل الأهلي يبحث عن تسجيل هدف التعادل، وسط محاولات ضاغطة من قبل فريق العين لإضافة الهدف الثاني.

وعند حلول الدقيقة الـ85، تمكن اللاعب عبدالرحمن غريب من إحراز الهدف الأول لـ الأهلي وهدف التعادل بعد تمريرة متقنة من السوري عمر السومة.

وظل الراقي يُحاول بعدها إحراز الهدف الثاني، ولكن بلا فائدة لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.

ترتيب الفريقين بعد التعادل:

وأصبح رصيد الراقي بعد التعادل 35 نقطة بالمركز الثاني، بينما أصبح رصيد العين 14 نقطة في المركز السادس عشر والأخير في جدول الترتيب.

يذكر أن الشباب كان خسر من الفتح بنتيجة هدفين لهدف، قبل مباراة الراقي والعين، حيث إن تعادل الراقي حرمه اليوم من تقليص الفارق مع نادي الشباب المتصدر لنقطة واحدة.

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