دوري محمد بن سلمان : الاتحاد يستهدف الفوز رقم 9 ضد الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للظهور بشكل مميز ضد الفيصلي اليوم، وتحقيق الفوز للتقدم في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد ضد الفيصلي

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تاريخ مواجهات الاتحاد ضد الفيصلي ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والذي شهد تفوقًا نسبيًا للعميد.

ولعب الاتحاد ضد الفيصلي 21 مباراة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في الفوز 8 مرات، مقابل 7 انتصارات لعنابي سدير، فيما خيم التعادل على نتيجة 6 مواجهات.

وكانت مباراة الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي، حيث تقدم العميد عن طريق رومارينيو، قبل أن يحرز جيليرمي التعادل في الوقت القاتل.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويلعب الاتحاد ضد الفيصلي عند الساعة السابعة مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل العميد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز الـ13 بشكل مؤقت برصيد 23 نقطة.

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