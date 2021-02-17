دوري محمد بن سلمان : الاتحاد يفقد رودريغيز ضد التعاون

المواطن - مروة نبيل

تأكد غياب غاري رودريغيز عن مباراة فريقه الاتحاد ضد التعاون ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

رورديغيز يغيب عن الاتحاد

ولم يُغادر رودريغيز مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد التي وصلت إلى مدينة بريدة اليوم، استعدادًا لمواجهة التعاون المقبلة، حيث فضل الجهاز الفني منح اللاعب مزيدًا من الوقت للتعافي من الإصابة التي تعرض لها قبل مباراة الأهلي.

وانضم رودريغيز إلى قائمة الغائبين عن مباراة الاتحاد ضد التعاون، والتي تضم؛ حمدان الشمراني الذي يواصل العلاج من الإصابة التي يُعاني منها، فيما يتواجد البرازيلي برونو هنريكي في بلاده، بعدما أجرى عملية جراحية هناك في مشط القدم.

ويطمح المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي لتعويض الغيابات في مباراة الاتحاد ضد التعاون، والظهور بشكل مميز، أملًا في تحقيق الفوز ومواصلة التقدم في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الفريق الأول لكرة بنادي الاتحاد رصيده إلى 29 نقطة ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يحتل التعاون المركز السادس برصيد 25 نقطة.

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