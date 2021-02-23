دوري محمد بن سلمان : الاتحاد يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف

المواطن - مروة نبيل

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد الفيصلي، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم العميد بهدف دون رد.

د28’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@ittihad⁩ يسجل الهدف الأول عن طريق رومارينهو #الاتحاد_الفيصلي pic.twitter.com/pdLMWEJNia — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 23, 2021

الاتحاد ضد الفيصلي:

وبدأت الاتحاد ضد الفيصلي المقامة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة بشكل سريع، حيث ضغط العميد منذ البداية أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في خطف الثلاث النقاط.

وتمكن العميد من فض اشتباك التعادل السلبي من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 27، واستمرت محاولات الفريقين لهز الشباك مجددًا ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من مباراة المباراة بتقدم النمور.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

وقبل مباراة اليوم، يحتل العميد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز الـ13 بشكل مؤقت برصيد 23 نقطة.

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