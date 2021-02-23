دوري محمد بن سلمان : الاتفاق يقلبها على الفتح ويفوز بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

اسمع الخبر

انتهت، منذ قليل، مباراة الفتح ضد الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتحويل فارس الدهناء لتأخره بهدفين إلى فوز بثلاثية.

الفتح يتقدم في الشوط الأول:

وبدأت مباراة الفتح ضد الاتفاق التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بشكل سريع، وضغط الفريقان منذ البداية أملًا في تسجيل هدف مبكر، إلا أن التعادل السلبي ظل سائدًا حتى الدقيقة 36.

ونجح نجم النموذجي، توفيق بوحميد في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة مميزة، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الفتح ضد الاتفاق بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

الاتفاق ينتفض بثلاثية:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تمكن فارس الدهناء من تسجيل التعادل عند الدقيقة 46 عن طريق المغربي وليد أزارو من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وانتفض الفريقان بعد الهدف بحثًا عن هز الشباك مجددًا.

وتمكن النموذجي من التقدم مجددًا عند الدقيقة 62 عن طريق ميتشل تي فريدي من ركة جزاء، ونجح محمد الكويكبي في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 67 من تسديدة يسارية قوية، بعدما اصطدمت رأسية زميله بالعارضة.

واشتعلت الدقائق المتبقية لرغبة الفريقين في تسجيل هدف جديد، قبل أن ينجح التونسي نعيم سليتي في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 79 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتنتهي مباراة الفتح ضد الاتفاق بفوز فارس الدهناء بنتيجة 3/ 2.

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق رصيده إلى 30 نقطة ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفتح عند 25 نقطة في المركز العاشر.

شارك الخبر







شارك الخبر