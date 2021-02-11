دوري محمد بن سلمان : الاتفاق يُمطر شباك أبها برباعية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الاتفاق وأبها بفوز فارس الدهناء برباعية لهدف، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول من لقاء الاتفاق وأبها

وتمكن فارس الدهناء من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب محمد مرزوق الكويكبي بالدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، ثم أضاف اللاعب إليريك دي سوزا الهدف الثاني لفارس الدهناء بالدقيقة الثامنة.

وبعد ذلك واصل الاتفاق سعيه لإضافة الهدف الثالث بالشوط الأول حيث تمكن اللاعب الكويكبي من إضافة ثاني أهدافه والثالث لفريقه بالدقيقة الـ32.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فارس الدهناء بثلاثية دون رد.

الشوط الثاني من اللقاء

وفي الشوط الثاني، واصل فارس الدهناء تألقه الهجومي حيث أضاف الهدف الرابع عبر اللاعب التونسي نعيم السليتي بالدقيقة السبعين.

وقلص نادي أبها الفارق ليُسجل اللاعب رياض شراحيلي الهدف الوحيد لأبها بالدقيقة الـ88.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد فارس الدهناء 27 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد أبها عند 24 نقطة في المركز الثامن.







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