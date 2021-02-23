دوري محمد بن سلمان : الباطن والقادسية يتعادلان إيجابيًا

المواطن - مروة نبيل

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انتهت، منذ قليل، مباراة الباطن والقادسية التي أُقيمت على ملعب نادي الباطن ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

الباطن والقادسية

وبدأت مباراة الباطن والقادسية بشكل سريع، وتمكن الفريق الضيف من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 17 دقيقة عن طريق رأسية رائعة من لاعبه ستانلي أوهاوتشي بعد عرضية مميزة من المتألق حسن العمري.

ونجح فابيو أبرو من تسجيل التعادل عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعد خطأ فادح من حارس مرمى الفريق القدساوي فيصل مسرحي الذي فشل في إمساك الكرة، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الباطن والقادسية بالتعادل بنتيجة 1/1.

الفريقان يواصلان الضغط

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، قبل أن يتمكن صالح آل عباس من هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية عند الدقيقة 72 من كرة رأسية.

ولم يستمر تقدم الفريق السماوي كثيرًا، حيث نجح كارلوس أندريا في تسجيل هدف التعادل من كرة رأسية عند الدقيقة 75، وحاول اللاعبون إحراز هدف آخر وخطف الثلاث نقاط، ولكن لم تنجح محاولاتهم، لتنتهي مباراة الباطن والقادسية بالتعادل بنتيجة 2/2.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية رصيده إلى 29 نقطة ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الباطن إلى 24 نقطة في المركز الـ11.

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