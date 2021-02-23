دوري محمد بن سلمان : التشكيلة الرسمية لمباراة النصر والهلال

المواطن - مروة نبيل

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أعلن المديران الفنيان الكرواتي ألين هورفات والبرازيلي روجيرو ميكالي عن التشكيلة الرسمية لمباراة النصر والهلال المقرر انطلاقها، بعد قليل.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويُقام ديربي الرياض بين النصر والهلال عند الساعة 8:35 مساء اليوم على ملعب “مرسول بارك”، في مواجهات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 36 نقطة.

تشكيل مباراة النصر والهلال

وجاء تشكيل العالمي في مباراة النصر والهلال اليوم كالتالي؛ براد جونز، سلطان الغنام، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، عبدالرحمن العبيد، علي الحسن، عبدالمجيد الصليهم، بيتروس، نور الدين أمرابط، بيتي مارتينيز ورائد الغامدي.

ويجلس على مقاعد النصر في مباراة اليوم ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كل من؛ وليد عبدالله، أيمن يحيى، علي لاجامي، عبدالفتاح عسيري، مختار علي، خالد الغنام، سامي النجعي، فراس البريكان وأسامة الخلف.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الزعيم في مباراة النصر والهلال اليوم كالتالي؛ عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، علي آل بليهي، جانغ هيون سو، محمد البريك، غوستافو كويلار، ناصر الدوسري، لوسيانو فييتو، أندريه كاريلو، سالم الدوسري وبافيتيمبي غوميز.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الهلال في مباراة اليوم بدوري محمد بن سلمان كل من؛ حبيب الوطيان، فواز الطريس، متعب المفرج، حمد العبدان، محمد جحفلي، سيباستيان جيوفينكو، أمير كردي، عبدالله الحمدان وعبدالله عطيف.

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