دوري محمد بن سلمان .. التشكيلة الرسمية لـ النصر والشباب

المواطن - محمد سمعه

كشف المدربان الكرواتي ألين هورفات والإسباني كارلوس هيرنانديز تشكيلة النصر والشباب، ضمن مباريات الجولة الـ18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تشكيلة النصر والشباب الرسمية:

وجاء تشكيل النصر مكونًا من: “برادلي جونز، علي لاجامي، أسامة الخلف، عبدالإله العمري، سلطان الغنام، عبدالمجيد الصليهم، بيتروس، بيتي مارتينيز، خالد الغنام، أمرابط، عبدالرزاق حمدالله”.

أما القائمة الاحتياطية فجاءت مكونة من: “وليد عبدالله، محمد مران، رائد الغامدي، أيمن يحيى، عبدالفتاح عسيري، عبدالعزيز العلاوي، علي الحسن، مختار علي، سامي النجعي”.

أما تشكيلة الشباب فجاءت مكونة من: “زيد البواردي، فواز الصقور، إيغور، حسان تمبكتي، عبدالله الزوري، ألفريد ندياي، إيفر بانيغا، حسين القحطاني، كريستيان جوانكا، فابيو مارتينيز، سيبا”.

وجاءت القائمة الاحتياطية لفريق الشباب مكونة من: “مروان الحيدري، ناصر العمران، تركي العمار، جمال باجندوح، عمار النجار، خالد الدبيش، أوديون إيغالو، عبدالملك الخيبري، نواف العابد”.

موعد مباراة النصر والشباب:

وستنطلق المباراة اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة والثلث مساءً على ملعب “مرسول بارك” في الرياض معقل النصر.

ويسعى الشباب إلى الفوز والوصول للنقطة رقم 38 والانفراد بصدارة دوري المحترفين، بينما يريد النصر الفوز للوصول إلى النقطة رقم 28 والصعود للمركز الخامس في جدول الترتيب.

وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز الشباب على النصر بنتيجة 2/ 1 في المباراة التي أُقيمت في نوفمبر الماضي وشهدت أحداثًا مثيرة للجدل بسبب أخطاء الحكم شكري الحنفوش.

يذكر أن الشباب كان هزم نادي الرائد برباعية مقابل هدف في الجولة الـ17، بينما تعادل النصر مع الفتح بهدف لكل فريق يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الـ16 التي كانت مؤجلة بين الفريقين.







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