دوري محمد بن سلمان: التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد ضمك

المواطن - محمد سمعه

سيحل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ضيفًا على فريق ضمك عصر اليوم الأحد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيكون التشكيل المتوقع للزعيم هو: “حبيب الوطيان، محمد جحفلي، ياسر الشهراني، جانج هيون سو، مدالله العليان، كويلار، عبدالله عطيف، كاريلو، فييتو، سالم الدوسري، جوميز”.

غيابات الهلال أمام ضمك

وسوف يغيب عن مباراة ضمك في صفوف الأزرق كل من اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو والمدافع متعب المفرج لعدم الجاهزية، بينما سيغيب الظهير الأيمن محمد البريك عن اللقاء لقرار فني من قبل المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية “المحالة”.

الزعيم يحتل المركز الثالث حاليًا

وقبل لقاء ضمك، يحتل أزرق العاصمة المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، وإذا هزم ضمك فسوف يصعد ثانيًا برصيد 36 نقطة، أما نادي ضمك فيتواجد بالمركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد 13 نقطة.

يذكر أن نادي الهلال كان هزم فريق العين بخماسية دون رد، في الجولة الـ16 والمؤجلة بين الفريقين يوم الثلاثاء الماضي، بينما تعادل ضمك مع نادي القادسية بالجولة الـ17 من بطولة دوري المحترفين.

وكان الأزرق خسر مباراة السوبر السعودي ضد النصر بثلاثية دون رد، مما جعل الكثيرين من الجماهير الهلالية يطالبون بإقالة الروماني رازفان لوشيسكو من تدريب الفريق.

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