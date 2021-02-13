دوري محمد بن سلمان .. التشكيل المتوقع لقمة النصر والشباب

المواطن - محمد سمعه

يترقب الجمهور الكروي السعودي، قمة النصر والشباب، التي تنطلق مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التشكيل المتوقع لقمة النصر والشباب:

وسيكون التشكيل المتوقع لنادي النصر مكونًا من: “برادلي جونز، علي لاجامي عبدالإله العمري، أسامة الخلف، سلطان الغنام، عبدالمجيد الصليهم، علي الحسن، نور الدين أمرابط، بيتي مارتينيز، حمدالله، خالد الغنام”.

أما التشكيل المتوقع لنادي الشباب فسيكون مكونًا من: “زيد البواردي، إيغور، أحمد شراحيلي، عبدالله الزوري، جمال باجندوح، ألفريد ندياي، بانيغا، كريستيان جوانكا، فابيو مارتينيز، سيبا، أوديون إيغالو”.

موعد مباراة النصر والشباب:

وستنطلق المباراة اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة والثلث مساءً على ملعب “مرسول بارك” في الرياض معقل النصر.

ويسعى فريق الشباب إلى الفوز والوصول للنقطة رقم 38 والانفراد بصدارة دوري المحترفين، بينما يريد النصر الفوز للوصول إلى النقطة رقم 28 والصعود للمركز الخامس في جدول الترتيب.

وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز الشباب على النصر بنتيجة 2/ 1 في المباراة التي أُقيمت في نوفمبر الماضي وشهدت أحداثًا مثيرة للجدل بسبب أخطاء الحكم شكري الحنفوش.

يذكر أن الشباب كان هزم نادي الرائد برباعية مقابل هدف في الجولة الـ17، بينما تعادل النصر مع الفتح بهدف لكل فريق يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الـ16 التي كانت مؤجلة بين الفريقين.







شارك الخبر