دوري محمد بن سلمان .. التكافؤ شعار مباريات الوحدة والتعاون

المواطن - مروة نبيل

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة للظهور بشكل مميز في مباراته ضد التعاون المقبلة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الوحدة والتعاون:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تاريخ مواجهات الوحدة والتعاون ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والتي شهدت تكافؤًا شديدًا بين الفريقين.

ولعب الوحدة والتعاون 13 مباراة من قبل في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح فرسان مكة في تحقيق الفوز 4 مرات، مقابل 6 انتصارات لسكري القصيم، فيما خيم التعادل على نتيجة 3 لقاءات.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن يلعب الوحدة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري المحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الوحدة المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون صاحب المركز الثامن.

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