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دوري محمد بن سلمان .. التكافؤ شعار مباريات الوحدة والتعاون
قبل مواجهتهما المقبلة في الجولة الـ20

دوري محمد بن سلمان .. التكافؤ شعار مباريات الوحدة والتعاون

2021/02/21
الساعة 10:36 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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دوري محمد بن سلمان .. التكافؤ شعار مباريات الوحدة والتعاون جانب من مباراة سابقة - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

العناوين الفرعية
1 الوحدة والتعاون:
2 الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة للظهور بشكل مميز في مباراته ضد التعاون المقبلة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الوحدة والتعاون:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تاريخ مواجهات الوحدة والتعاون ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والتي شهدت تكافؤًا شديدًا بين الفريقين.

ولعب الوحدة والتعاون 13 مباراة من قبل في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح فرسان مكة في تحقيق الفوز 4 مرات، مقابل 6 انتصارات لسكري القصيم، فيما خيم التعادل على نتيجة 3 لقاءات.

 

دوري محمد بن سلمان
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن يلعب الوحدة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري المحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الوحدة المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون صاحب المركز الثامن.


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