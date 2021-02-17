دوري محمد بن سلمان .. التكافؤ شعار مباريات الرائد والوحدة

المواطن - مروة نبيل

يفتتح الرائد والوحدة، مساء اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الـ19 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح كل منهما لتحقيق الفوز والتقدم في الترتيب.

مباريات الرائد والوحدة

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تاريخ مواجهات الرائد والوحدة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث تتسم مبارياتهما بالتكافؤ والندية.

ولعب الفريقان 17 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في تحقيق الفوز 8 مرات، مقابل 6 انتصارات لفريق الوحدة، وخيم التعادل على نتيجة 3 مواجهات.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وتُقام مباراة الرائد والوحدة عند الساعة 3:55 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة، في افتتاح منافسات الجولة الـ19، ويسعى الفريق الريداوي لاستعادة نغمة الانتصارات، فيما يطمح فرسان مكة لتحقيق نتيجة إيجابية.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، فيما يقع الرائد في المركز الـ14 برصيد 19 نقطة.

شارك الخبر







شارك الخبر