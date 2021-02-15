دوري محمد بن سلمان : الجبلي الأكثر صناعة للفرص برصيد 48 فرصة

المواطن - محمد سمعه

يُعد اللاعب الهولندي يوسف الجبلي لاعب نادي الباطن، هو الأكثر صناعة للفرص التهديفية برصيد 48 فرصة، وذلك بعد مرور 18 جولة من عمر مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الباطن يحقق انتصارًا ثمينًا على الرائد

وكان الباطن حقق الفوز في الجولة الثامنة عشرة على حساب نادي الرائد يوم الجمعة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف حيث يحتل الفريق السماوي حاليًا المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة.

وشهدت الجولة الثامنة عشرة، تسجيل 28 هدفًا منها 3 أهداف عبر ركلات جزاء من إيفر بانيغا لاعب الشباب ويوسف نياكاتي لاعب الوحدة وحسن العمري لاعب نادي القادسية.

كما شهدت الجولة منح الحكام للاعبين 36 بطاقة صفراء ولم تُشهر البطاقة الحمراء خلال مباريات الجولة.

وتمكنت 3 فرق في الجولة الـ18 بـ دوري محمد بن سلمان في الخروج بشباك نظيفة وهي الشباب والقادسية وضمك بينما لم تتمكن 3 فرق من إحراز أي أهداف في الجولة وهي الهلال والنصر والتعاون.

ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد مرور 18 جولة

ويتواجد الشباب، في الصدارة برصيد 38 نقطة، يليه الأهلي ثانيًا برصيد 34 نقطة، أما الهلال فتجمد رصيده بعد الخسارة عند 33 نقطة، بينما يتواجد نادي الاتحاد بالمركز الرابع برصيد 29 نقطة، والاتفاق في المركز الخامس برصيد 27 نقطة.

أما القادسية والنصر والتعاون فيحتلون المراكز السادس والسابع والثامن على الترتيب وكل منهم يملك 25 نقطة، أما نادي الوحدة فيتواجد بالمركز التاسع برصيد 24 نقطة، بينما يأتي أبها عاشرًا برصيد 24 نقطة.

ويتواجد الفتح بالمركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، أما الفيصلي والباطن فيحتلان المركزين الثاني عشر والثالث عشر على الترتيب برصيد 20 نقطة.

وفي منطقة الهبوط يتواجد كل من الرائد وضمك والعين بالمراكز الـ14 والـ15 والـ16 على الترتيب.

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