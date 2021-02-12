دوري محمد بن سلمان : الرائد مع هاسي لا يتعادل ضد الباطن

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بقيادة مدربه بيسنيك هاسي مستوى جيدًا ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويسعى لتحقيق الفوز ضد الباطن في مواجهة اليوم بالجولة الـ18.

نتائج الرائد مع هاسي ضد الباطن

وسبق أن لعب الرائد بقيادة هاسي منذ توليه المهمة في يوليو عام 2018، 4 مباريات ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن تحت قيادة 3 مدربين، وهم؛ يوسف عنبر، ماريوس بانيت وخوسي جاريدو، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد مرتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في أغسطس 2018 بنتيجة 3/1، ومارس 2019 بهدف دون رد، فاز الباطن في أكتوبر 2020 بنتيجة 2/1، بجانب فوزه بمواجهتهم في دور الـ16 من كأس الملك 2019.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ضيفًا على الفريق الريداوي عند الساعة 6:30 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ويدخل الفريقان مباراة اليوم بهدف تحقيق الفوز وتحسين النتائج بعد الخسارة في الجولة الماضية.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد الفريق الريداوي في المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة.







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