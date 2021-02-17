دوري محمد بن سلمان : الرائد والوحدة يتعادلان إيجابيًا بالشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الرائد والوحدة في افتتاح منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

تعادل الرائد والوحدة

وبدأت مباراة الرائد والوحدة المقامة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، وضغط الفريق الريداوي بقوة قبل أن ينجح في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 15 دقيقة فقط.

وتمكن منصور الحربي من هز شباك الوحدة من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وانتفض فرسان مكة بعد الهدف، بحثًا عن تسجيل التعادل، وسط محاولات من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لتعزيز تقدمهم.

ونجح النجم البرازيلي أنسيلمو دي مورايس في تسجيل هدف التعادل من كرة رأسية مميزة عند الدقيقة 44، ليمنح فريقه التعادل في الوقت القاتل، ويمنحه دفعه معنوية، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الرائد والوحدة بنتيجة 1/1.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وسبق أن لعب الفريقان 17 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا نسبيًا للفريق الريداوي، حيث تتسم مواجهتهما بالتكافؤ والندية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، فيما يقع الرائد في المركز الـ14 برصيد 19 نقطة.

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