دوري محمد بن سلمان : الشباب لا يخسر على ملعبه

المواطن - مروة نبيل

يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

الليوث في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الفتح على ملعب الأمير خالد بن سلطان في العاصمة الرياض، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، فيما يتواجد الفتح في المركز الـ11 برصيد 22 نقطة.

الليث يتألق على ملعبه

وخاض الليوث 8 مباريات على ملعبه ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ولم يخسر أي مواجهة، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 6 لقاءات، وتعادل مرتين فقط.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في هز الشباك بجميع المباريات التي خاضها على ملعبه الموسم الرياضي الحالي، حيث تمكن من تسجيل 15 هدفًا، واستقبل 5 أهداف فقط، وحافظ على نظافة شباكه 3 مرات.

أزمة النصر قد تؤثر على الفريق

وعلى الجانب الآخر، يتوقع أن تلقي أزمة النصر بظلالها على مباراة الشباب ضد الفتح اليوم، خاصة بعد قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بإيقاف رئيس مجلس إدارة الليوث، خالد البلطان، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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